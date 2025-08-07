Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ по версии NHL Network, Овечкин — 17-й

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network составила рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ прямо сейчас.

Первое место в списке занял российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. В сезоне-2024/25 он набрал 121 (37+84) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф у него 4 голевые передачи в 5 играх.

Вторым в рейтинге стал Давид Пастрняк из «Бостона», а третьим — российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Также в топ-20 вошли Артемий Панарин из «Рейнджерс» (10-е место) и Александр Овечкин из «Вашингтона» (17-е).

Топ-20 крайних нападающих НХЛ по версии вещателя лиги NHL Network:

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

2. Давид Пастрняк («Бостон»)

3. Кирилл Капризов («Миннесота»)

4. Микко Рантанен («Даллас»)

5. Митч Марнер («Вегас»)

6. Вильям Нюландер («Торонто»)

7. Мэттью Ткачак («Флорида»)

8. Сэм Райнхарт («Флорида»)

9. Кайл Коннор («Виннипег»)

10. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

11. Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»)

12. Йеспер Братт («Нью-Джерси»)

13. Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»)

14. Брэди Ткачак («Оттава»)

15. Клэйтон Келлер («Юта»)

16. Джейсон Робертсон («Даллас»)

17. Александр Овечкин («Вашингтон»)

18. Филип Форсберг («Нэшвилл»)

19. Мэтт Болди («Миннесота»)

20. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»)