7 августа, 03:39

Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ по версии NHL Network, Овечкин — 17-й

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network составила рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ прямо сейчас.

Первое место в списке занял российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. В сезоне-2024/25 он набрал 121 (37+84) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф у него 4 голевые передачи в 5 играх.

Вторым в рейтинге стал Давид Пастрняк из «Бостона», а третьим — российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Также в топ-20 вошли Артемий Панарин из «Рейнджерс» (10-е место) и Александр Овечкин из «Вашингтона» (17-е).

Топ-20 крайних нападающих НХЛ по версии вещателя лиги NHL Network:

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

2. Давид Пастрняк («Бостон»)

3. Кирилл Капризов («Миннесота»)

4. Микко Рантанен («Даллас»)

5. Митч Марнер («Вегас»)

6. Вильям Нюландер («Торонто»)

7. Мэттью Ткачак («Флорида»)

8. Сэм Райнхарт («Флорида»)

9. Кайл Коннор («Виннипег»)

10. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

11. Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»)

12. Йеспер Братт («Нью-Джерси»)

13. Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»)

14. Брэди Ткачак («Оттава»)

15. Клэйтон Келлер («Юта»)

16. Джейсон Робертсон («Даллас»)

17. Александр Овечкин («Вашингтон»)

18. Филип Форсберг («Нэшвилл»)

19. Мэтт Болди («Миннесота»)

20. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»)

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Давид Пастрняк
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
    • Левшунов — лучший проспект «Чикаго» по версии сайта НХЛ

    Овечкин выставит клюшку, которой забросил рекордную в НХЛ шайбу, на финале OviCup
