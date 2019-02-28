Кучеров признан 2-й звездой матча с "Рейнджерс"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (4:3 ОТ). Россиянин отметился тремя голевыми передачами.

Первой звездой стал Виктор Хедман, забросивший победную шайбу и отметился голевой передачей, а замкнул тройку лучших Джимми Веси, набравший 2 (1+1) очка.