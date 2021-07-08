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Кучеров пришел на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива

07:23
Никита Кучеров. Фото Twitter
Никита Кучеров. Фото Twitter
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли с голым торсом.

Россиянин вышел к журналистам без футболки с банкой пива.

Кучеров вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли во второй раз подряд. В минувшем финале «Лайтнинг» обыграли «Монреаль» со счетом 4-1 в серии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей