Кучеров пришел на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли с голым торсом.

Россиянин вышел к журналистам без футболки с банкой пива.

Nikita Kucherov, before @JoeSmithTB can even ask his question: «Joe, let's hear it.» pic.twitter.com/5JQaBCdMdY — Chris Johnston (@reporterchris) July 8, 2021

Кучеров вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли во второй раз подряд. В минувшем финале «Лайтнинг» обыграли «Монреаль» со счетом 4-1 в серии.