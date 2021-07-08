Кучеров пришел на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива
07:23
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли с голым торсом.
Россиянин вышел к журналистам без футболки с банкой пива.
Nikita Kucherov, before @JoeSmithTB can even ask his question: «Joe, let's hear it.» pic.twitter.com/5JQaBCdMdY— Chris Johnston (@reporterchris) July 8, 2021
Кучеров вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли во второй раз подряд. В минувшем финале «Лайтнинг» обыграли «Монреаль» со счетом 4-1 в серии.
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