Кучеров вышел на тренировку «Тампы». Россиянин пропустил два матча из-за коронавируса

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым вышел на тренировку команду. Россиянин пропустил два последних матча регулярного чемпионата, так как попал в ковид-протокол.

Nikita Kucherov on ice for @TBLightning skate. He's been in COVID protocol. pic.twitter.com/p1mnKcy8mh — Joe Smith (@JoeSmithTB) February 1, 2022

В сезоне-2021/22 Кучеров набрал 17 (5+12) очков. Во вторник, 25 января россиянин попал в ковид-протокол НХЛ.

Матч «Тампы» против «Сан-Хосе» состоится во вторник, 2 февраля и станет последним перед перерывом на Матч всех звезд НХЛ, который состоится 5 февраля в Лас-Вегасе (США).