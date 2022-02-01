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Сегодня, 18:20

Кучеров вышел на тренировку «Тампы». Россиянин пропустил два матча из-за коронавируса

Кучеров принял участие в тренировке «Тампы»
Иван Шитик
Корреспондент

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым вышел на тренировку команду. Россиянин пропустил два последних матча регулярного чемпионата, так как попал в ковид-протокол.

В сезоне-2021/22 Кучеров набрал 17 (5+12) очков. Во вторник, 25 января россиянин попал в ковид-протокол НХЛ.

Матч «Тампы» против «Сан-Хосе» состоится во вторник, 2 февраля и станет последним перед перерывом на Матч всех звезд НХЛ, который состоится 5 февраля в Лас-Вегасе (США).

Никита Кучеров
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 46 29 17 62
3 Питтсбург 45 27 18 61
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 37 15 22 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 44 15 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 46 32 14 69
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 41 28 13 59
4 Бостон 42 25 17 53
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 39 14 25 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 43 32 11 67
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 42 23 19 48
6 Виннипег 41 18 23 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 40 21 19 48
5 Эдмонтон 41 22 19 47
6 Сан-Хосе 45 22 23 47
7 Ванкувер 45 20 25 46
8 Сиэтл 44 14 30 32
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9.02
10.02
1.02 03:00
Детройт – Анахайм
 2 : 1 ОТ
1.02 03:00
Коламбус – Флорида
 4 : 8
1.02 03:30
Торонто – Нью-Джерси
 6 : 4
1.02 03:30
Оттава – Эдмонтон
 3 : 2 ОТ
1.02 03:30
Чикаго – Ванкувер
 1 : 3
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 46 63
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 59
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 46 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 28 2.1
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