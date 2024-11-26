Кучеров превзошел достижение Кросби в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

31-летний россиянин забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, Кучеров провел 128-й матч с двумя или более очками и обошел по этому показателю форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби. Россиянин вышел на второе место, лидером остается нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (171 матч).

На данный момент на счету Кучерова 32 (12+20) очка в 20 матчах сезона.