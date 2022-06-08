Кучеров повторил свою рекордную голевую серию в Кубке Стэнли

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился заброшенной шайбой в четвертом матче финала Восточной конференции против «Рейнджерс» (4:1).

Россиянин забил в третьем матче подряд и повторил свою рекордную голевую серию в Кубке Стэнли. В предыдущий раз он забрасывал три игры кряду в сезоне-2015/16.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Кучеров набрал 21 (7+14) очко в 15 матчах. Форвард является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом Кубке Стэнли.

Счет в серии «Тампа» — «Рейнджерс» — 2-2. Пятый матч пройдет 10 июня, начало — в 03.00 (мск).