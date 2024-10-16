Кучеров повторил рекорд «Тампы-Бэй» по числу голов в первых двух матчах сезона

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Форвард забил в двух подряд стартовых матчах «Лайтнинг» в сезоне-2024/25 — в первой игре против «Каролины» (4:1) россиянин сделал хет-трик.

Как сообщает StatsCentre, Кучеров повторил рекорд «Тампы» по числу голов в первых двух матчах сезона. До него 4 гола в первых двух играх забивал лишь Крис Контос в сезоне-1992/93.