Кучеров повторил рекорд Контоса в «Тампе»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3). Для него эти голы стали 4-м и 5-м в этом сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, 31-летний россиянин стал вторым игроком в истории «Лайтнинг», который забил не менее пяти голов в первых трех матчах регулярного чемпионата.

Ранее такое удавалось только Крису Контосу, который в первых трех матчах сезона-1992/93 забросил 6 шайб.