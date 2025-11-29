Кучеров повторил редчайшее достижение Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров повторил редкое достижение Александра Овечкина в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (6:3) он отметился двумя результативными передачами и продлил свою результативную серию до восьми матчей и более, подобные он собирает в 20-й раз в карьере. 32-летний россиянин стал четвертым действующим игроком с подобным достижением. Больше только у Коннора Макдэвида (22 раза), Сидни Кросби (21 раз) и Овечкина (20 раз).

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 у Кучерова — 29 (11+28) очков. «Тампа-Бэй» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.