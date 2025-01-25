Кучеров повторил исторический рекорд «Тампы», установленный канадцем Сан-Луи

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).

После этой игры на счету 31-летнего россиянина стало 50 голевых пасов в нынешнем регулярном чемпионате. Кучеров шестой сезон подряд преодолевает данную отметку. Он вышел на первое место в истории «Тампы» по этому показателю, сравнявшись с канадским форвардом Мартеном Сан-Луи.

Всего в этом сезоне у Кучерова 73 (23+50) очка в 45 матчах. Он идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров нынешней регулярки.