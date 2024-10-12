Кучеров повторил достижения Макдэвида и Эспозито

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил три гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 31-летний россиянин стал третьим игроком лиги, кто в статусе действующего обладателя «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас». — Прим. «СЭ») оформил хет-трик в первом матче сезона. Ранее это удавалось канадцам Филу Эспозито и Коннору Макдэвиду (дважды), ныне выступающему за «Эдмонтон».

Кучеров был признан первой звездой матча «Каролина» — «Тампа». В этой игре, помимо трех заброшенных шайб, он также отметился результативной передачей.

Следующий матч «Тампа» снова проведет против «Каролины». Встреча пройдет 13 октября.