Кучеров повторил достижение Овечкина и Дацюка

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Калгари» — 4:3. На счету нападающего хозяев Никиты Кучерова две результативные передачи. В 63 встречах он набрал 80 (31+49) очков.

Никита в четвертый раз в карьере набрал как минимум 80 очков в одном регулярном чемпионате и среди российских хоккеистов по этому показателю идет на шестом месте, деля его с Александром Могильным и Павлом Дацюком. Лидирует Александр Овечкин (9 сезонов), вторым идет Илья Ковальчук (6). Только Овечкину, Дацюку и Кучерову удавалось добираться до этой отметки четыре года подряд.