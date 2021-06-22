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Кучеров повторил достижение Малкина по серии результативных передач в плей-офф НХЛ

07:20
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«Тампа» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Айлендерс» со счетом 8:0.

На счету форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова асисстентский хет-трик. 28-летний россиянин продлил серию матчей с результативными передачами до 8 игр, набрав за этот период 15 (2+13) очков. За последние 20 лет серию из 9 матчей с ассистами выдали Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Йохан Франзен. В розыгрыше Кубка Стэнли-2013 форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин также отметился результативными передачами в 8 матчах подряд.

В текущем плей-офф Кучеров провел 16 матчей, в которых набрал 27 (5+22) очков.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей