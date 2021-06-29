Кучеров повторил достижение Гретцки и Лемье в плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 30-е очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Россиянин стал автором дубля и результативной передачи в первом матче финальной серии против «Монреаля» (5:1). Кучеров во второй раз в карьере набрал 30 очков в одном розыгрыше плей-офф НХЛ и повторил достижение Уэйна Гретцки, Марка Мессье, Яри Курри и Марио Лемье, став пятым хоккеистом в истории лиги, которому удалось провести 2 или более сезона с 30 или более очками в Кубке Стэнли.

Finishing with 3 points (1 goal, 2 assists) in a 5-1 @TBLightning win over the Canadiens tonight, Kucherov joined Wayne Gretzky (6 times), Mark Messier (3), Jari Kurri and Mario Lemieux as the only players in NHL history to post multiple career 30+ point #StanleyCup Playoff years https://t.co/2Gq6bGVDXc — StatsCentre (@StatsCentre) June 29, 2021

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» — 1-0. Следующий матч состоится 1 июля. «Лайтнинг» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.