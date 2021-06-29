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Кучеров повторил достижение Гретцки и Лемье в плей-офф НХЛ

06:27
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа»
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа»
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 30-е очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Россиянин стал автором дубля и результативной передачи в первом матче финальной серии против «Монреаля» (5:1). Кучеров во второй раз в карьере набрал 30 очков в одном розыгрыше плей-офф НХЛ и повторил достижение Уэйна Гретцки, Марка Мессье, Яри Курри и Марио Лемье, став пятым хоккеистом в истории лиги, которому удалось провести 2 или более сезона с 30 или более очками в Кубке Стэнли.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» — 1-0. Следующий матч состоится 1 июля. «Лайтнинг» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

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Иван Торопцев все материалы автора
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