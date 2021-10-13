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Кучеров попал в список главных звезд НХЛ по версии The Athletic

16:14
Никита Кучеров. Фото Getty Images
Никита Кучеров. Фото Getty Images
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Интернет-портал The Athletic составил рейтинг лучших полевых игроков Национальной хоккейной лиги. Причем они расставлены не по местам, а по нескольким уровням.

В число главных звезд лиги (высшая ступень рейтинга) попал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. В этот список также вошли Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, Натан Маккиннон, Леон Драйзайтль, Сидни Кросби, Кэйл Макар и Виктор Хедман.

Уровнем ниже по статусу оказался еще один россиянин — нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Там же расположились Брэд Маршан, Микко Рантанен, Митч Марнер, Александр Барков, Брйэден Пойнт, Марк Стоун, Адам Фокс и Чарли Макэвой.

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Иван Шитик все материалы автора
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