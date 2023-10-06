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Кучеров получил травму в предсезонном матче НХЛ

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Никита Кучеров в матче с «Флоридой».
Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров получил повреждение, после того как врезался в борт в предсезонном матче НХЛ против «Флориды» (3:6).

За минуту до конца третьего периода 30-летний российский хоккеист подскользнулся и врезался в борт. После столкновения Кучеров не смог продолжить игру.

«Думаю, он поскользнулся, потерял равновесие. У меня чуть не остановилось сердце, но думаю, что все будет в порядке», — цитирует главного тренера «Тампы» Джона Купера пресс-служба клуба.

Игрок также отметился забитой шайбой на 22-й минуте встречи и результативной передачей на нападающего Стивена Стэмкоса во втором периоде.

Кучеров был выбран «Тампой» под 58-м номером драфта НХЛ-2011. Россиянин выступает за команду с 2013 года. Вместе с «Лайтнинг» хоккеист дважды выигрывал Кубок Стэнли.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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