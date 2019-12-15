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Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»

06:22
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«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вашингтону» — 2:5. Форвард хозяев Никита Кучеров получил травму в середине второго периода после заблокированного броска Джона Карлсона. Шайба попала в правый голеностоп. На третий период нападающий не вышел.

На его счету в этой встрече результативная передача, 2 броска в створ и блок-шот за 11.47 на льду.

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