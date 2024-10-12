Кучеров поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров «Тампы»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

31-летний россиянин достиг отметки в 874 (320+554) очка в составе «Лайтнинг». Он поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров франшизы за всю истории, сравнявшись с Венсаном Лекавалье (874 очка).

Больше Кучерова в составе «Тампы» набирали очков только Стивен Стэмкос (1137) и Мартен Сан-Луи (953).