Кучеров поднялся на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, обойдя Адама Оутса.

Уже в ближайшее время форвард «молний» подвинет Клода Лемье (одно очко отставания), да и от занимающего 20-е место Петера Форсберга Никиту отделяет всего 14 баллов. Российские рекордсмены тоже не очень далеко — до Сергея Федорова — 19 очков, до Евгения Малкина — 23.

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