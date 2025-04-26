Кучеров поднялся на 13-е место в истории НХЛ по голевым передачам в плей-офф

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативные передачи в третьем матче серии против «Флориды» (5:1) в 1/8 финала плей-офф НХЛ.

В активе 31-летнего россиянина теперь 118 голевых передач в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел Ларри Робинсона (116) и вышел на 13-е место в истории лиги.

Рекордсменом НХЛ по числу ассистов в плей-офф является Уэйн Гретцки — 260. Среди действующих игроков Кучерова опережает только Сидни Кросби (130).