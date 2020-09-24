Кучеров побил рекорд Малкина по голевым передачам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Далласа (5:2). Для него этот ассист стал 23-м в этом плей-офф.

Теперь Кучеров является лучшим российским хоккеистом в истории лиги по количеству голевых передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее рекорд принадлежал форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину, сделавшему в 2009 году 22 ассиста.