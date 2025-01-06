Кучеров побил клубный рекорд «Тампы» по передачам в гостевых матчах НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче против «Анахайма» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний россиянин побил клубный рекорд по результативным передачам в гостевых матчах НХЛ. Теперь в активе Кучерова 291 ассистов в выездных встречах. Он обошел Мартина Сан-Луи (290).

Кучеров набрал 55 (17+38) очков в 35 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.