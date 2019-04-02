Кучеров – первый игрок за 13 лет, набравший 125 очков за сезон

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров набрал три очка (0+3) в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (5:2).

На счету россиянина стало 125 (39+86) очков в 79 матчах. 25-летний Кучеров стал первым игроком за 13 лет, достигшим этой отметки. В сезоне-2005/06 форвард "Сан-Хосе" Джо Торнтон также набрал 125 (29+96) баллов.

Никита Кучеров также сохраняет шансы побить рекорд Александра Могильного по набранным очкам для русских игроков (127 очков в сезоне 1992/93). В трех оставшихся играх ему нужно набрать 3 очка.

В трех заключительных матчах регулярного чемпионата "Тампа" встретится с "Монреалем", "Торонто" и "Бостоном".