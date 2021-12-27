Кучеров первым вышел на тренировку «Тампы»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров продолжает набирать форму после травмы. Он уже тренируется в общей группе. Причем россиянин раньше всех вышел на лед, сообщает журналист Рено Лавуа.

Кучеров из-за травмы нижней части тела не играет с 16 октября. Врачи отвели ему на восстановление восемь-десять недель.

Один из лидеров команды в этом сезоне успел сыграть только три матча, в которых заработал 4 (1+3) очка.

Он целиком пропустил прошлый регулярный чемпионат, восстанавливаясь после операции, но принял участие в плей-офф и помог «Тампе» во второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли.