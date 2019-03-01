Кучеров – первая звезда февраля в НХЛ, Тарасенко – третья

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой февраля в НХЛ, сообщает официальный Твиттер лиги. 25-летний спортсмен забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач в 15 матчах. Кучеров достиг рубежа в 104 очка в этом сезоне.

Второй звездой стал форвард "Чикаго" Патрик Кейн, который набрал в феврале 23 (11+12) очка в 13 играх. Третья – российский нападающий "Сент-Луис" Владимир Тарасенко. 27-летний хоккеист забросил 10 шайб и отдал 12 голевых передач в 14 матчах регулярного чемпионата.