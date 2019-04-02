Кучеров - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой назван форвард "Тампы" Никита Кучеров, который набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой" (5:2). Также 25-летний Кучеров стал первым игроком за 13 лет, достигшим отметки в 125 (39+86) очков. В сезоне-2005/06 форвард "Сан-Хосе" Джо Торнтон также набрал 125 (29+96) очков.

Второй звездой стал капитан "Флориды" Александр Барков, набравший 3 (0+3) очка в игре с "Вашингтоном" (5:3).

Третьей звездой признан нападающий "Торонто" Джон Таварес, который забросил победную шайбу в матче против "Айлендерс" (2:1).

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