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Кучеров перенесет операцию и пропустит весь регулярный чемпионат НХЛ

Никита Кучеров. Фото AFP
Никита Кучеров. Фото AFP
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров перенесет операцию и не примет участие в регулярном чемпионате-2020/21. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Жюльен Бризбуа.

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Россиянин получил серьезное повреждение бедра, ранее сообщалось, что «Лайтнинг» поместят его в долгосрочный резерв, чтобы уложиться в потолок зарплат.

Регулярный сезон НХЛ стартует 13 января. Команды проведут по 56 матчей вместо 82.

Кучеров выступает за «Тампа-Бэй» с 2013 года. В прошедшем сезоне он выиграл с командой Кубок Стэнли. На счету форварда 85 (33+52) очков в 68 матчах регулярного сезона НХЛ-2019/20, а также 34 (7+27) очка в 25 встречах плей-офф.

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