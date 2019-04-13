Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отстранен на один матч НХЛ. Он не сможет принять участия в третьей игре первого раунда плей-офф против "Коламбуса". Во второй игре серии (1:5) лучший бомбардир регулярного чемпионата сперва ударил клюшкой, а затем толкнул на борт соперника Маркуса Нутиваару. Инцидент спровоцировал массовую драку, а Кучеров был удален до конца встречи.

Сегодня Кучеров принял участие в телефонных слушаниях по своему делу.

"Коламбус" ведет в серии 2-0, следующая игра состоится 15 апреля, начало - в 2.00 по московскому времени.