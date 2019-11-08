Кучеров открыл счет в матче с «Баффало». Команды играют в Стокгольме
22:31
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» играет с «Баффало». Встреча проходит в Стокгольме.
Счет в матче открыл российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. Он замкнул передачу Брэйдена Пойнт.
Sauce. Spice.@BraydenPoint19 and Nikita Kucherov (@86Kucherov) make everything nice. #NHLGlobalSeries pic.twitter.com/DerZThsv1L— NHL (@NHL) November 8, 2019
Для россиянина эта шайба стала пятой в сезоне.
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