Кучеров оформил хет-трик в матче с «Каролиной»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил три шайбы за 8 минут в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 12-й минуте третьего периода 31-летний россиянин реализовал большинство и вывел свою команду вперед, а затем дважды поразил пустые ворота «Харрикейнз».

Ранее в этой встрече он сделал голевую передачу и вышел на третье место по набранным очкам в истории «Лайтнинг».