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Кучеров оформил дубль в матче с «Флоридой»

04:44
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативными действиями в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Россиянин отличился на 35-й минуте, оформив дубль, и вывел свою команду вперед = 3:2. Для Кучерова это первый матч в сезоне = россиянин пропустил регулярный чемпионата из-за восстановления после травмы.

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