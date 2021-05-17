Кучеров оформил дубль в матче с «Флоридой»
04:44
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативными действиями в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».
Россиянин отличился на 35-й минуте, оформив дубль, и вывел свою команду вперед = 3:2. Для Кучерова это первый матч в сезоне = россиянин пропустил регулярный чемпионата из-за восстановления после травмы.
Lightning strikes twice! That's two for Nikita Kucherov (@86Kucherov). #StanleyCup— NHL (@NHL) May 17, 2021
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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