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Сегодня, 12:45

Кучеров одним словом отреагировал на 600 передач за карьеру в НХЛ: «Круто»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал новость о том, что он пробил отметку в 600 результативных передач в НХЛ.

«Круто», — отреагировал на свое достижение Кучеров в интервью пресс-службе клуба.

19 января 31-летний нападающий забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в матче против «Детройта» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин стал вторым игроком в истории «Тампы» после Виктора Хедмана с 600 голевыми передачами за команду.

Также Кучеров рассказал о важности российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского для команды.

«Он был стабилен весь год. Был нашим лучшим игроком. Мы должны лучше играть перед его воротами», — добавил Кучеров.

В активе форварда 68 (21+47) очков за 42 матча в текущем сезоне.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 46 27 19 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
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Колорадо – Даллас
 6 : 3
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
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Виннипег – Калгари
 1 : 3
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Вашингтон – Питтсбург
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19.01 03:00
Монреаль – Торонто
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Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 1
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 0 Б
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 4 : 1
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Нэшвилл – Миннесота
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Юта – Сент-Луис
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Ванкувер – Эдмонтон
 3 : 2
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Сиэтл – Лос-Анджелес
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