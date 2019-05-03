Нападающий сборной России Никита Кучеров рассказал о своей дисквалификации в серии "Тампа-Бэй" - "Коламбус" (0-4) в первом раунде плей-офф НХЛ.

- Вопрос о вашей дисквалификации в плей-офф НХЛ, откуда это вообще появилось? - вопрос Кучерову от коллеги с телевидения. - И как это на вас повлияло?

- Что я должен сказать, я не понял?

- Прокомментировать, почему так получилось вообще с этой дисквалификацией, - продолжил журналист.

- В смысле почему получилось?

- Почему так сыграли в том моменте?

- Вот, так и надо было задать вопрос. Не знаю, наверное, эмоции, проигрывали, обстоятельства так сложились. В принципе не думал, что будет дисквалификация. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Кучерова - скоро в "СЭ"