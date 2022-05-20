Кучеров обошел Кросби по очкам в Кубке Стэнли для игроков в возрасте 28 лет

Кучеров поднялся на седьмое место по очкам в Кубке Стэнли для игроков в возрасте 28 лет

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, отдавший результативную передачу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (2:1, 2-0 в серии), стал седьмым игроком по набранным очкам в Кубке Стэнли в возрасте 28 лет и младше.

28-летний россиянин обошел нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби по набранным очкам в плей-офф НХЛ в этой возрастной категории. Теперь он занимает восьмое место.

У Кросби в это возрасте в матчах на вылет было 137 очков. Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (274 очка).

Кучеров за карьеру в НХЛ провел 563 матча, в которых набрал 617 (246+371) очков и заработал показатель полезности «+130». В 122 матчах плей-офф у него 138 (47+91) очков.