Кучеров обошел Дацюка и вышел на пятое место по результативности среди россиян в истории плей-офф НХЛ
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (1:2).
Таким образом, он обошел Павла Дацюка в списке самых результативных российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ.
Кучеров записал на свой счет результативную передачу и набрал 114-е очко. Впереди располагаются Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Федоров (176 очков).
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