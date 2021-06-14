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Кучеров обошел Дацюка и вышел на пятое место по результативности среди россиян в истории плей-офф НХЛ

01:27
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа»
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа»
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (1:2).

Таким образом, он обошел Павла Дацюка в списке самых результативных российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ.

Кучеров записал на свой счет результативную передачу и набрал 114-е очко. Впереди располагаются Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Федоров (176 очков).

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