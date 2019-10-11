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Кучеров обогнал Макарова и сравнялся с Яшиным

07:35
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров во встрече с «Торонто» (7:3) отметился двумя голами и двумя результативными передачами и стал девятым российским игроком, набиравшим четыре очка в 14 и более играх НХЛ.

По числу таких матчей форвард «Тампы-Бэй» обогнал Сергея Макарова и сравнялся с Алексеем Яшиным и Вячеславом Козловым, намного дольше выступавшими за океаном. Российский рекорд принадлежит лучшему отечественному бомбардиру Александру Овечкину, который набирал более трех баллов 26 раз.

Лидеры по матчам с четырьмя и более очками среди российских игроков:

Игрок

И

О (Г+П)

Матчи «4+»

Александр Овечкин

1089

1215 (661+554)

26

Евгений Малкин

854

1003 (392+611)

24

Александр Могильный

990

1032 (473+559)

23

Сергей Федоров

1248

1179 (483+696)

22

Илья Ковальчук

883

854 (434+420)

22

Павел Буре

702

779 (437+342)

18

Никита Кучеров

451

468 (191+277)

14

Алексей Яшин

850

781 (337+444)

14

Вячеслав Козлов

1182

853 (356+497)

14

Сергей Макаров

424

384 (134+250)

13

Среди одноклубников Кучерова только его партнер по звену набирал четыре очка чаще. На счету капитана «молний» 16 таких матчей (в том числе и сегодняшний с «Торонто»). Легенды клуба из Флориды «Венсан Лекавалье и Мартен Сен-Луи участвовали в четырех голевых атаках всего по 10 раз.

Игроки «Тампы-Бэй», набиравшие более трех очков в регулярном чемпионате НХЛ более одного раза:

Игрок

И

О (Г+П)

Матчи «4+»

Стивен Стэмкос

750

772 (396+376)

16

Никита Кучеров

451

468 (191+277)

14

Мартен Сен-Луи

972

953 (365+588)

10

Венсан Лекавалье

1037

874 (383+491)

10

Брайан Брэдли

328

300 (111+189)

2

Райан Мэлоун

342

201 (92+109)

2

Вацлав Проспал

468

371 (127+244)

2

Алекс Киллорн

521

263 (105+158)

2

Брэд Ричардс

552

489 (150+339)

2

Виктор Хедман

700

422 (94+328)

2

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