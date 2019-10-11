Кучеров обогнал Макарова и сравнялся с Яшиным
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров во встрече с «Торонто» (7:3) отметился двумя голами и двумя результативными передачами и стал девятым российским игроком, набиравшим четыре очка в 14 и более играх НХЛ.
По числу таких матчей форвард «Тампы-Бэй» обогнал Сергея Макарова и сравнялся с Алексеем Яшиным и Вячеславом Козловым, намного дольше выступавшими за океаном. Российский рекорд принадлежит лучшему отечественному бомбардиру Александру Овечкину, который набирал более трех баллов 26 раз.
Лидеры по матчам с четырьмя и более очками среди российских игроков:
|
Игрок
|
И
|
О (Г+П)
|
Матчи «4+»
|
Александр Овечкин
|
1089
|
1215 (661+554)
|
26
|
Евгений Малкин
|
854
|
1003 (392+611)
|
24
|
Александр Могильный
|
990
|
1032 (473+559)
|
23
|
Сергей Федоров
|
1248
|
1179 (483+696)
|
22
|
Илья Ковальчук
|
883
|
854 (434+420)
|
22
|
Павел Буре
|
702
|
779 (437+342)
|
18
|
Никита Кучеров
|
451
|
468 (191+277)
|
14
|
Алексей Яшин
|
850
|
781 (337+444)
|
14
|
Вячеслав Козлов
|
1182
|
853 (356+497)
|
14
|
Сергей Макаров
|
424
|
384 (134+250)
|
13
Среди одноклубников Кучерова только его партнер по звену набирал четыре очка чаще. На счету капитана «молний» 16 таких матчей (в том числе и сегодняшний с «Торонто»). Легенды клуба из Флориды «Венсан Лекавалье и Мартен Сен-Луи участвовали в четырех голевых атаках всего по 10 раз.
Игроки «Тампы-Бэй», набиравшие более трех очков в регулярном чемпионате НХЛ более одного раза:
|
Игрок
|
И
|
О (Г+П)
|
Матчи «4+»
|
Стивен Стэмкос
|
750
|
772 (396+376)
|
16
|
Никита Кучеров
|
451
|
468 (191+277)
|
14
|
Мартен Сен-Луи
|
972
|
953 (365+588)
|
10
|
Венсан Лекавалье
|
1037
|
874 (383+491)
|
10
|
Брайан Брэдли
|
328
|
300 (111+189)
|
2
|
Райан Мэлоун
|
342
|
201 (92+109)
|
2
|
Вацлав Проспал
|
468
|
371 (127+244)
|
2
|
Алекс Киллорн
|
521
|
263 (105+158)
|
2
|
Брэд Ричардс
|
552
|
489 (150+339)
|
2
|
Виктор Хедман
|
700
|
422 (94+328)
|
2