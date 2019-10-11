Кучеров обогнал Макарова и сравнялся с Яшиным

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров во встрече с «Торонто» (7:3) отметился двумя голами и двумя результативными передачами и стал девятым российским игроком, набиравшим четыре очка в 14 и более играх НХЛ.

По числу таких матчей форвард «Тампы-Бэй» обогнал Сергея Макарова и сравнялся с Алексеем Яшиным и Вячеславом Козловым, намного дольше выступавшими за океаном. Российский рекорд принадлежит лучшему отечественному бомбардиру Александру Овечкину, который набирал более трех баллов 26 раз.

Лидеры по матчам с четырьмя и более очками среди российских игроков:

Игрок И О (Г+П) Матчи «4+» Александр Овечкин 1089 1215 (661+554) 26 Евгений Малкин 854 1003 (392+611) 24 Александр Могильный 990 1032 (473+559) 23 Сергей Федоров 1248 1179 (483+696) 22 Илья Ковальчук 883 854 (434+420) 22 Павел Буре 702 779 (437+342) 18 Никита Кучеров 451 468 (191+277) 14 Алексей Яшин 850 781 (337+444) 14 Вячеслав Козлов 1182 853 (356+497) 14 Сергей Макаров 424 384 (134+250) 13

Среди одноклубников Кучерова только его партнер по звену набирал четыре очка чаще. На счету капитана «молний» 16 таких матчей (в том числе и сегодняшний с «Торонто»). Легенды клуба из Флориды «Венсан Лекавалье и Мартен Сен-Луи участвовали в четырех голевых атаках всего по 10 раз.

Игроки «Тампы-Бэй», набиравшие более трех очков в регулярном чемпионате НХЛ более одного раза: