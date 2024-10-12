Кучеров обогнал Ковальчука по набранным очкам в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров обошел Илью Ковальчука по набранным очкам в НХЛ.

12 октября «Тампа» на выезде победила «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Кучеров оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

31-летний нападающий с 877 очками поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян, обойдя Илью Ковальчука (876 очков). Шестое место в рейтинге занимает Павел Дацюк (918).