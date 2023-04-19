Кучеров обогнал Хоу и Босси по количеству матчей с двумя и более очками в плей-офф

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров принял активное участие в гостевой победе над «Торонто» (7:3) в 45-й раз в карьере, набрав более двух очков в матче Кубка Стэнли.

Форвард «Тампы» вышел на 19-е место в истории по этому показателю, обойдя двух канадских легенд — Майка Босси и Горди Хоу. Уже в нынешнем плей-офф Никита вполне может подняться в десятку (проходной результат — 52 матча) и установить российский рекорд, если обгонит Евгения Малкина (53 игры).

Лидеры по количеству матчей с двумя и более очками в плей-офф