Кучеров обогнал Хоу и Босси по количеству матчей с двумя и более очками в плей-офф
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров принял активное участие в гостевой победе над «Торонто» (7:3) в 45-й раз в карьере, набрав более двух очков в матче Кубка Стэнли.
Форвард «Тампы» вышел на 19-е место в истории по этому показателю, обойдя двух канадских легенд — Майка Босси и Горди Хоу. Уже в нынешнем плей-офф Никита вполне может подняться в десятку (проходной результат — 52 матча) и установить российский рекорд, если обгонит Евгения Малкина (53 игры).
Лидеры по количеству матчей с двумя и более очками в плей-офф
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Очки
|
Матчи 2+
|
1. Уэйн Гретцки
|
Эдмонтон, Лос-Анджелес, Сент-Луис, Рейнджерс
|
208
|
382 (122+260)
|
108
|
2. Марк Мессье
|
Эдмонтон, Рейнджерс
|
236
|
295 (109+186)
|
77
|
3. Сидни Кросби
|
Питтсбург
|
180
|
201 (71+130)
|
67
|
4. Яри Курри
|
Эдмонтон, Лос-Анджелес, Рейнджерс, Анахайм, Колорадо
|
200
|
233 (106+127)
|
60
|
5. Пол Коффи
|
Эдмонтон, Питтсбург, Лос-Анджелес, Детройт, Филадельфия, Каролина
|
194
|
196 (59+137)
|
56
|
6. Гленн Андерсон
|
Эдмонтон, Торонто, Рейнджерс, Сент-Луис
|
225
|
214 (93+121)
|
56
|
7. Джо Сакик
|
Квебек/Колорадо
|
172
|
188 (84+104)
|
54
|
8. Жан Беливо
|
Монреаль
|
162
|
176 (79+97)
|
53
|
9. Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
177
|
180 (67+113)
|
53
|
10. Марио Лемье
|
Питтсбург
|
107
|
172 (76+96)
|
51
|
11. Дуг Гилмор
|
Сент-Луис, Калгари, Торонто, Нью-Джерси, Баффало, Монреаль
|
182
|
188 (60+128)
|
51
|
12. Бретт Халл
|
Калгари, Сент-Луис, Даллас, Детройт
|
202
|
190 (103+97)
|
51
|
13. Яромир Ягр
|
Питтсбург, Вашингтон, Рейнджерс, Филадельфия, Бостон, Флорида
|
208
|
201 (78+123)
|
50
|
14. Рэй Бурк
|
Бостон, Колорадо
|
214
|
180 (41+139)
|
50
|
15. Денис Савар
|
Чикаго, Монреаль
|
169
|
175 (66+109)
|
49
|
16. Петер Форсберг
|
Квебек/Колорадо, Филадельфия, Нэшвилл
|
151
|
171 (64+107)
|
48
|
17. Стив Айзерман
|
Детройт
|
196
|
185 (70+115)
|
48
|
18. Брайан Троттье
|
Айлендерс, Питтсбург
|
221
|
182 (71+111)
|
46
|
19. Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
137
|
157 (53+104)
|
45
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|19.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|19.04
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 7
|19.04
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|1 : 5
|19.04
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|1 : 3
|И
|О
|
|
Анже Копитар
Лос-Анджелес
|1
|4
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|1
|4
|
|
Блэйк Уилер
Виннипег
|1
|3
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|1
|2
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Филипп Грубауэр
Сиэтл
|1
|1.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00