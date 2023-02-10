Кучеров обновил свой же рекорд продолжительности результативной серии в домашних матчах «Тампы»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:0).

Российский форвард набрал очки в 17 домашних играх подряд — 31 (5+26) очко. Таким образом, он превзошел свой же клубный рекорд, установленный в сезоне-2018/19.

Кучеров набрал 76 (20+56) очков в 51 матче текущего сезона и делит 2-е место в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».