Кучеров обновил свой бомбардирский рекорд в НХЛ

Форвард "Тампы" Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче с "Рейнджерс" (4:3 ОТ), набрав, таким образом, 104 очка в регулярном чемпионате НХЛ.

Это достижение является лучшим для 25-летнего российского форварда за всю его карьеру в НХЛ. Забросив 30 шайб и отдав 74 результативные передачи, он возглавляет бомбардирскую гонку Национальной хоккейной лиги. А его "Тампа" идет на первом месте в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата. В активе "молний" 102 очка в 64 матчах.

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