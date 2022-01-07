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Кучеров — о матче с «Калгари»: «Круто вернуться, это точно»

09:59
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Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров высказался о своем первом матче после возвращения после травмы в рамках НХЛ с «Калгари» (4:1).

«Круто вернуться, это точно. Никогда не бывает просто сыграть впервые после травмы, это всегда трудный процесс», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 51 очко. В следующей игре команда сыграет дома с «Бостоном». Матч состоится 9 января.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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