1 мая, 18:14

Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

Сергей Ярошенко
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров.
Фото Getty Images

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

Приз вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Выбор проводят журналисты лиги.

Помимо россиянина, на награду претендуют нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак.

В этом сезоне 31-летний Кучеров в 78 матчах регулярного чемпионата набрал 121 очко — отметился 37 голами и 84 результативными передачами. Российский форвард во второй раз подряд и третий в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги.

Ранее Кучеров также был номинирован на приз наиболее выдающемуся игроку сезона — «Тед Линсдей Эворд». Его обладателя определяет ассоциация хоккеистов НХЛ.

Кучеров выигрывал «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» после получения первого «Арт Росс Трофи» в 2019 году, а в 2024-м входил в тройку номинантов обеих наград.

Коннор Хеллебайк
Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ирина

    здесь нам удобнее по средним значениям посчитать... ________________________ Мне ничего не удобнее :). Но более-менее сопоставимые показатели можно приводить к среднему. Например кто из проведших 1200+ матчей больше в среднем забивал? 1200 игр - это хоть сколько то сопоставимо с 1491 матчем Овечкина. Также как сопоставимо 82 и 65 игр в сезоне.

    02.05.2025

  • андр

    Всё равно не дадут

    02.05.2025

  • Werewolf

    Перепроверьте. Тут многие по этому поводу злорадствовал. А на счет "в среднем за игру"......Давайте тогда сформируем ЕДИНЫЙ подход к статистике? Либо берем АБСОЛЮТНОЕ значение, и тогда Ови второй в команде и лучший голеодор за историю НХЛ, либо берем средние значениия, и тогда Ови лучший в сезоне в вашике и не лучший голеодор, т.к. есть люди с более высокими показателями за игру. А то как-то.....двойными стандартами попахивает: вот здесь мы по абсолюту посчитаем, а вот здесь нам удобнее по средним значениям посчитать......

    02.05.2025

  • Werewolf

    Мой косяк, упустил окончание сезона, что он обошел протаса, дюбуи и вилсона

    02.05.2025

  • Ирина

    Может, при значительной разнице в количестве проведенных матчей, стоит смотреть набранные очки в среднем за игру? Да и про победы Вашингтона без Овечкина и с ним еще стоит перепроверить информацию.

    02.05.2025

  • Ирина

    Ови в своей команде даже не на втором месте по очкам сезон закончил ______________________________ А на каком?

    02.05.2025

  • Werewolf

    Вообще не влияют. Голосование за ВСЕ призы сезона проходит за 5-7 матчей до конца сезона. Все победители уже давно известны определенному кругу лиц. Сейчас печатают по три человека, набравших наибольшее количество голосов. Типа финалисты

    02.05.2025

  • Werewolf

    При отсутствии Ови вашингтон так же продолжал побеждать. Ови в своей команде даже не на втором месте по очкам сезон закончил

    02.05.2025

  • КИРИЛСОН

    Хоть включили, уже чуток справедливости!

    01.05.2025

  • 74

    а его за что:rofl:

    01.05.2025

  • Skovorodker

    Ну Хэллибайк тоже в плей-офф не блещит, справедливости ради

    01.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    2 Везины(2020 и 2024 год) и Дженнинггс Трофи(2024). Получается четвертый и возможно пятый. Это мало?

    01.05.2025

  • Archon

    Пан Джарогшчевич Хеллрдщович ш под Бшдшчегоща! )) Это всё пан Юзеф! З.ы. Есессно,вратарю дадут.. Он обладатель Президентского Кубка..И дольше выжил в плове))

    01.05.2025

  • Денис Мартынов

    Эдсон Арантес ду Насименту

    01.05.2025

  • Павел Верещагин

    Диего Армандо Марадона...

    01.05.2025

  • adamantane'

    При голосовании на "Везину", напрмер, результаты в плей-офф очень слабо влияют, даже если процент отражённых бросков резко падает- скажем, на 3,5-4 пункта по сравнению с регулярным сезоном.

    01.05.2025

  • Neil

    Дело.

    01.05.2025

  • adamantane'

    Жаль, Овечкина в финальную тройку претендентов не включили...

    01.05.2025

  • Шаир

    Харта получит Хэллибайк, Теда - Кучеров

    01.05.2025

  • cермЯга

    Пьер ВанХойдОньк

    01.05.2025

  • Деметрио

    Мимо, как бы тебе не хотелось.

    01.05.2025

  • Андрей Кузнецов

    первый европеец выигравший харт был Федоров,причем выиграл в очном споре с Гретцки.В плей офф Детройт в первом круге был сьеден Акулами. так..для информации

    01.05.2025

  • ValeraK

    Джимми Флойд Хассельбайнк? =)

    01.05.2025

  • 57

    На Оскар тоже дофига номинантов.......Ежегодно.

    01.05.2025

  • BS35LV

    После серии с Пантерз он номинант в фармклуб.

    01.05.2025

  • Archon

    И у Хелли будет очередной приз?? Какой?)) (интересуюсь)

    01.05.2025

  • Archon

    Парадокс в том,что "Тампа" уже "ку-ку",а эти двое оставшихся могут дальше и не пройти(в плове)!))) Да, и "Эдмонтон" и "Виннипег" ведут в сериях.. Однако положение тут пока на уровне неопределённости))) "Корольки" минимум не хуже "Обмантона", да и ""Музыканты" столько напихали тому же Хеллибайку,чтооо... "Если прижмут к реке,то..крышка.."(с) ))

    01.05.2025

  • Женек10

    шо за Кайл?

    01.05.2025

  • Женек10

    голосование уже прошло, и эти трое это просто трое, набравших больше всех голосов

    01.05.2025

  • Колючий Пушистик

    Кучеров единственный номинирован и на Харт, и на Теда. Будет просто ужасно, если не заберет хотя бы один. Удивительно, как Макиннона прокинули в этот раз с Хартом... что то знают?

    01.05.2025

  • Адри Купри

    С такой игрой в плей офф шансов нет просто, как бы не говрили что плей офф это другое, выступление в нем также добавляет или убавляет вистов при определении лучших. Скорее Овечкин заслуживает Харта, ведь команда с ним и без него - абсолютно разные вещи.

    01.05.2025

  • bussel61

    Никите, к сожалению, скорее всего не дадут.((( Хотя несомненно заслужил!

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну Драйз это бред, так что выбирать будут между Кучем и Хэлли.

    01.05.2025

  • VeryOldLazy

    Лажа. Кайл, Макар, ... и Саня, а кто ж ишшо!)) Отдать Кайлу))

    01.05.2025

  • mcpesh

    Скорее всего, автор ошибся, очевидно же должен быть Леон Драйзайтль Макдэвид

    01.05.2025

  • _Металлург_

    Драйз решил фамилию сменить и теперь он Леон Драйзайтль Маккиннон?

    01.05.2025

    • Маршан: «Бобровский удержал нас в игре в нужные моменты»

    Дорофеев пропустит шестой матч против «Миннесоты»
