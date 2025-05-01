Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

Приз вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Выбор проводят журналисты лиги.

Помимо россиянина, на награду претендуют нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак.

В этом сезоне 31-летний Кучеров в 78 матчах регулярного чемпионата набрал 121 очко — отметился 37 голами и 84 результативными передачами. Российский форвард во второй раз подряд и третий в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги.

Ранее Кучеров также был номинирован на приз наиболее выдающемуся игроку сезона — «Тед Линсдей Эворд». Его обладателя определяет ассоциация хоккеистов НХЛ.

Кучеров выигрывал «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» после получения первого «Арт Росс Трофи» в 2019 году, а в 2024-м входил в тройку номинантов обеих наград.