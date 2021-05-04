Кучеров не сыграет в этом регулярном чемпионате НХЛ

Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что нападающий Никита Кучеров не появится на льду в оставшихся матчах регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона, пишет в Twitter журналист Джо Смит.

Кучеров не выходил на лед в текущем сезоне в связи с операцией на бедре, перенесенной в декабре. Пока он будет продолжать тренироваться и набирать форму.

Помимо Кучерова к тренировкам в общей группе вернулся Стивен Стэмкос, получивший повреждение в начале апреля.