Кучеров не смог доиграть матч с «Вашингтоном» из-за травмы

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не смог не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» из-за травмы.

32-летний россиянин получил повреждение в начале второго периода после силового приема нападающего Тома Уилсона.

Кучеров в этой игре набрал 3 (1+2) очка.