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Кучеров не реализовал выход один в ноль в матче с «Флоридой»

03:20
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров не смог отличиться в первом периоде матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Российский хоккеист вышел один в ноль на ворота «Пантерз», однако не смог переиграть голкипера Сергея Бобровского. Отметим, для Кучерова это первая игра в сезоне.

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