Кучеров не реализовал выход один в ноль в матче с «Флоридой»
03:20
Форвард «Тампы» Никита Кучеров не смог отличиться в первом периоде матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».
Российский хоккеист вышел один в ноль на ворота «Пантерз», однако не смог переиграть голкипера Сергея Бобровского. Отметим, для Кучерова это первая игра в сезоне.
Kucherov in all alone .. puck rolls on him. #GoBolts— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 17, 2021
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/ClLZwpEjcx
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