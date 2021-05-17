Кучеров не реализовал выход один в ноль в матче с «Флоридой»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не смог отличиться в первом периоде матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Российский хоккеист вышел один в ноль на ворота «Пантерз», однако не смог переиграть голкипера Сергея Бобровского. Отметим, для Кучерова это первая игра в сезоне.