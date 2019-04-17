Кучеров набрал первое очко в плей-офф нынешнего сезона. Видео

Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров сделал результативный пас в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Коламбуса". Это первое очко для россиянина в розыгрыше Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Кучеров на девятой минуте игры вместе с Энтони Чирелли сделал результативную передачу Стивену Стэмкосу. В данный момент в матче продолжается третий период, "Коламбус" ведет со счетом 3:1.

Напомним, предыдущую игру Кучеров пропустил из-за дисквалификации. В регулярном чемпионате 25-летний россиянин провел 82 матча и набрал 128 (41+128) очков.

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