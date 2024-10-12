Кучеров набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

«Тампа-Бэй» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 3-й минуте второго периода «Лайтнинг» реализовали численное большинство и сделали счет 1:1. Заброшенной шайбой отметился Брэйден Пойнт, а асситсировали ему Никита Кучеров и Виктор Хедман.

Это первая игра «Тампы» в новом регулярном чемпионате, поэтому Пойнт, Кучеров и Хедман набрали свои первые очки в сезоне-2024/25.