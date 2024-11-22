Кучеров набрал 901 очко в НХЛ и повторил рекорд Сидни Кросби

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативные передачи на 2-й и 4-й минутах 1-го периода, а также на 7-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом».

Теперь на счету 31-летнего россиянина 901 (331+571) очко в чемпионатах НХЛ за 743 встречи, что является третьим результатом лиги по скорости. Первое место по этому показателю занимают капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (602 матча), а второе — нападающий «Питтсбурга» Сини Кросби (677 матчей).

Матч «Коламбус» — «Тампа» продолжается на стадионе «Нейшнвайд-Арена», счет — 5:5.