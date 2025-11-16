Кучеров набрал 77-е очко в матчах против «Флориды»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:1) сделал результативный пас.

32-летний россиянин набрал 77 очков (26+51) в 59 матчах против «Флориды», включая игры плей-офф. Это его личный рекорд по результативности против любого клуба НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В сезоне-2025/26 у Кучерова 15 (7+8) очков в 15 матчах.