Кучеров набрал 750-е очко в НХЛ — он 13-й среди россиян
Форвард «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки в 750 очков в НХЛ. Нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (5:3) в регулярном чемпионате.
На счету 30-летнего россиянина 751 (286+465) очко в 657 играх регулярки. Кучеров стал 13-м россиянином, кто достиг отметики в 750 и более очков в лиге.
Ранее такой результат показывали Сергей Зубов (771 очко), Павел Буре (779), Алексей Яшин (781), Сергей Гончар (811), Вячеслав Козлов (853), Илья Ковальчук (876), Павел Дацюк (918), Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (1242, «Питтсбург») и Александр Овечкин (1493, «Вашингтон»).
После матча с «Канадиенс» Кучеров набрал 22 (10+12) очка и стал лидером бомбардирской гонки НХЛ.
Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|12
|9
|3
|19
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|11
|5
|6
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Питтсбург
|11
|5
|6
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Тампа-Бэй
|13
|6
|7
|16
|3
|Детройт
|13
|7
|6
|15
|4
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|11
|8
|3
|16
|2
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|3
|Виннипег
|12
|6
|6
|14
|4
|Аризона
|12
|6
|6
|13
|5
|Миннесота
|12
|5
|7
|12
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|13
|4
|9
|11
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|12
|1
|11
|3
|8.11
|03:00
|
Каролина – Баффало
|3 : 2 ОТ
|8.11
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 5
|8.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|5 : 3
|8.11
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|2 : 4
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 5
|8.11
|05:00
|
Калгари – Нэшвилл
|4 : 2
|8.11
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|4 : 3 Б
|8.11
|06:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|6 : 3
|8.11
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|0 : 2
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|2 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|22
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|12
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|10
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Джеймс Раймер
Детройт
|4
|1.52